

Buna göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bazı bölgeler Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi.







Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesine göre 17 Nisan'da Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştı.







kaynak:milliyet