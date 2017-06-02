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bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi

BAKANLAR KURULU KARARIYLA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:57
Puan Ver : Bakanlar Kurulu Kararıyla Riskli Alan İlan Edildi(8/10)9


Buna göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bazı bölgeler Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi.



Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesine göre 17 Nisan'da Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştı.



 



kaynak:milliyet








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