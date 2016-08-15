O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bakanlar kurulu cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde toplandı

BAKANLAR KURULU CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TOPLANDI

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katılıyor

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:20
Puan Ver : Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplandı(0/10)


Bakanlar Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 11.00'de başlaması beklenen toplantı 1 saat gecikmeli olarak 12.00'de başladı.



Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katılıyor.



Hulusi Akar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevden alınacağı iddia edilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dere geçilirken at değiştirilmez" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.



Görevden alınacağı iddia edilen isimlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan olmuştu. Hakan Fidan darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a haber vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.








Etiketler: Bakanlar  Kurulu  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi  Nde  Toplandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER