BAKANLAR KURULU BUGÜN ŞANLIURFA'DA TOPLANACAK!
Bakanlar Kurulu, 13 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışında toplanıyor!
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 4 eylül 2003'te, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta toplanmıştı.
Bakanlar, bugün de Şanlıurfa'da bir araya gelecek ve kabine toplantısının ana gündem maddesi terörle mücadele olacak.
Toplantıya başkanlık edecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, beraberindeki bakanlarla gece kente gitti.
Başbakan bugün ayrıca, Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası'nın takdim edileceği programa katılacak.
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