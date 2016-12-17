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bakanlar kayseri'ye gidiyor

BAKANLAR KAYSERİ'YE GİDİYOR

Kayseri'deki patlama sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye geleceği öğrenildi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 11:52
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Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik olarak yapılan bombalı saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye geleceği öğrenildi. Bakanların patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yapacağı ve detaylı bilgi alacağı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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