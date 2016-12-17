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BAKANLAR KAYSERİ'DE ORTAK AÇIKLAMA YAPIYOR


BAKANLAR KAYSERİ'DE ORTAK AÇIKLAMA YAPIYOR
Tarih : 17 Aralık 2016, 12:53
Puan Ver : Bakanlar Kayseri'de Ortak Açıklama Yapıyor(10/10)11


Terör saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte valiliğe geçti. Süleyman Soylu burada açıklama yapıyor:



 Özel halk otobüsüne vurmak suretiyle otobüsü vuran ve bu esnada da araçtaki bombalı düzeneğini patlatan teröristin kimlik çalışmalarına devam edilmektedir. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12'si yoğun bakımda, 6'sının ağır olduğu hastane yetkililerimizce bildirildi. 8 şehidimizin kimliği belirlendi.



15 Temmuz'da Türkiye'yi istila edemeyenler bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya çalışmaktadır. Türkiye'de terör bitecektir ve biz bunda kararlıyız. Sabırlı olacağız ve bu sabırla birlikte bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği umutsuzluk yaratmaktır buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun.



 



kaynak:habertürk








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