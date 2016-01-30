

Cenevre toplantısının başladığı gün, son ana kadar davet bekleyen PYD Eş Bakanı Salih Müslim'in perşembe günü BM temsilcisi Mistura'nın özel ekibiyle gizlice bir araya geldikleri ortaya çıktı.



O görüşmede PYD'ye "Cenevre toplantılarının ikinci etabında olacaksınız" sözü verildiği öğrenildi



İsviçre'deki gizli görüşmeye Müslim'in yanısıra Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanları Heysem Menna, İlham Ehmed ve Suriyeli eski bakan ve muhalif liderlerden Kadri Cemil'in de katıldıği bildirildi.



Mistura'nın ekibi, heyete "Cenevre'de ilk etapta olmasanız da ikinci oturumlarda olacaksınız. 2-3 hafta bekleyin" dediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre görüşmede; heyet garanti istedi ancak sözlü teminat alabildi. Heyet bu görüşmede Türkiye'nin kendilerinin davetine nasıl engel olabildiğini sordu ve "Türkiye bu kadar güçlü bir ülke mi? " dedi. Aldıkları cevap ise bir hayli ilginçti.



Mistura'nın ekibi sadece Türkiye'nin değil, ABD ve Rusya'nın da bu süreçte PYD'yi masada istemediğini söyledi.



Görüşmeye katılan isimlerden Suriye Demokratik Meclisinin eş başkanı Heysem Menna'ya toplantı için şahsi davetiye gitmiş ancak Menna, kürtler olmadan toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.