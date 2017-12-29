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Bakanın Asgari Ücret Açıklamasına İşçi Kesiminden Anında Tepki Geldi: Katılmıyoruz!

BAKANIN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASINA İŞÇİ KESİMİNDEN ANINDA TEPKİ GELDİ: KATILMIYORUZ!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat "Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz" dedi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Bakanın Asgari Ücret Açıklamasına İşçi Kesiminden Anında Tepki Geldi: Katılmıyoruz!(9/10)5

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte 'Asgari Ücret Tespit Komisyonuna' katılan, ardından da toplantıda fikrini beyan eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklanan ücretten memnun kalmadı.

" TÜİK RAKAMLARI ORTADA"

Irgat, "TÜİK'in rakamları ortada. Asgari ücret bin 893 lira olmalıydı. Biz komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz" dedi.

İŞÇİ KESİMİ NE İSTİYORDU?

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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