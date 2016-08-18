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bakan'dan o memurlar için flaş açıklama!

BAKAN'DAN O MEMURLAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, hükümet tarafından çıkarılan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile memuriyetten ayrılmasına karar verilenlerin, şimdiye kadar aldıkları maaşların geri alımına ilişkin hüküm bulunmadığını söyledi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 13:10
Puan Ver : Bakan'dan O Memurlar İçin Flaş Açıklama!(0/10)


 



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği' protokolünün imza töreninde gazetecilerin soruları üzerine, "2010 KPSS ile ilgili bir usulsüzlük tespit edilirse bu kişilerin memuriyet hakları sona erecek. Usulsüz atanan memurların aldığı maaşların geri alınmasıyla ilgili bir düzenleme son çıkardığımız KHK'da bulunmuyor. Neticede orada çalışmışlardır" dedi.



Soylu, "Atanmalarında usulsüzlük tespit edilenler memurluktan ayrılacak ve haklarında cezai işlemler devam edecektir" diye konuştu.







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