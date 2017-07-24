Maliye Bakanı Naci Ağbal, kurumlar vergisi oranları ve kazançlardan düşülen giderlerle ilgili esnafa iki müjde birden verdi. Bir işletme sahibinin ailevi harcamaları dahil bütün giderlerini kazancından düşebilmelerine yönelik çalışma yapacaklarını açıklayan Ağbal, "Diyelim ki bir kunduracı işletme hesabı esaslarına göre defter tutuyor. Onun da belki belli ailevi harcamalarını işletme gelirinden düşmesine imkân verebiliriz. Ama bunun şartları, kuralları ne olabilir, buna bir harcama tavanı getirilebilir mi? Bunu tartışmak lazım. Bu yolla aslında kayıt dışılıkla da mücadele etmiş oluruz. Arkadaşlara talimat verdim özellikle gelirden düşülebilecek harcamaların genişletilmesi ve ailevi harcamaların da belli oranlar dahilinde gelirden düşürebilmesiyle ilgili belli bir çalışma yapacağız" dedi.

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Maliye Bakanı Ağbal, yüzde 20 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi konusunun da yine tartışılması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Global krizden sonra ülkelerin arasındaki ekonomik rekabet içerisinde vergi rekabetinin gittikçe önem kazandığına dikkat çeken Ağbal, şunları söyledi: "Yani Trump'ın bir anda kurumlar vergisini düşürmesi tesadüf değil. Biz 2006 yılında kurumlar vergisi oranını yüzde 33'den yüzde 20'ye indirdik. Ama ben geçen gün bir tablo çıkarttım, şimdi bizden daha aşağı olan ülkeler var. Bence tartışmamız lazım. Kurumlar vergisi oranı Türkiye'de son derece önemli bir faktör. Bazı ülkelerde, mesela İrlanda'da yüzde 12, Macaristan'da yüzde 19, farklı farklı oranlar var."

YAPILANDIRMAYANA ZİYARET VAR

Devletin sağladığı bütün olağanüstü imkanlara rağmen adeta devlete meydan okurcasına 'borcumu ödemiyorum' diyenlerin üzerine gideceklerini vurgulayan Ağbal, "Bakacağım gerçekten zor durumdaysa bu insanlara yapılandırmaya müracaat etmemiş olsa bile tecil müessesini kullanacağız. Ama gittik baktık durumu gayet güzel, parasını ödeyebiliyor, tıkır tıkır araba alıyor, ev alıyor oh işler çıtırında. İşleri çıtırında olup vergi ödemeyenin üzerine gideriz. Kusura bakmasın benim eğer onun üzerine gitmezsem vatandaş bana hesap sorar" diye konuştu.

EDS'YE BÖLGESEL ÖZELLEŞTİRME

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bakan Ağbal, "Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu. İçişleri Bakanlığı ile bu konuda bir farklı fikrimiz yok. Bu elektronik denetim sistemi (EDS) bence doğru bir proje, bu projenin yaygınlaştırılması lazım. Bu projenin iş modelinin aslında belki de belediye belediye değil bölgesel olarak yapılması gerekiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 'Bu konuyla ilgili bir çalışın bakalım, buradan bir özelleştirme uygulaması çıkarabilir miyiz' diye de bir talimatım oldu. Arkadaşlar da şu anda onu çalışıyorlar. Yani bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla böyle bir uygulamada yapabiliriz. Amaç gelir elde etmek değil aslında, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak" diye konuştu.

KDV REFORMU 1 OCAK'TA

Maliye çalışanlarının KDV reformu konusunda inceleme yapmak için İngiltere'ye gittiğini ve 4-5 gün orada kalacaklarını ifade eden Ağbal, "Şu ana kadar TÜSİAD'dan bir sunum aldık, Vergi Konseyi'nden bir sunum aldık, bugün TİM'den bir sunum aldık, MÜSİAD'dan bir sunum aldık. Vallahi ben 1 Ocak 2018'de eğer böyle bir milat kabul edip kronometreyi sıfırdan açabilecek bir sistem yapabilirsek çok güzel olur" dedi. Maliye Bakanı Ağbal, KDV oranlarının da tekrar ele alınacağına dikkat çekti.

DRONE'LAR ÖTV İLE UÇACAK

Otomotivin ÖTV'sini artık arttırmayacaklarını belirten Ağbal'a bir gazetecinin, "Otomobilden otomobil kazanıyor devlet" esprisi üzerine "Öyle, 2000 CC'den fazla aldıysan yandın, doğru" diye konuştu. Sonrasında ise Bakan Ağbal'dan bir sürpriz geldi: "Ben sadece bu dronelara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu droneların sayısı artıyor, dronelarda ÖTV yok, dolayısıyla bu dronelar uçuyor havada, onların da ÖTV'si yok, ÖTV gelebilir onlara."

"İÇKİ VE SİGARADA VERGİ ÇOK YÜKSEK"

2017 yılı içerisinde dolaylı vergilerde herhangi bir artış yapmayacaklarına belirten Maliye Bakanı Ağbal "Ben bile bu noktaya geldiysem bu önemli yani. Artık otomobil vergilemesinde, tütün vergilemesinde, alkollü içeceklerin vergilemesinde gerçekten vergi oranları çok yüksek seviyelerde. Yıllardır bu işi en fazla arttıran, bu işlerin içerisinde çalışan bir insan olarak ben bile bakıyorum artık bu oranlar gerçekten yüksek. Tütünde de benzeri bir hadise var. Bu süreçte bizim daha fazla kayıt dışı ekonomiye odaklanmamız lazım. Vergi toplama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması lazım" dedi.

"ÇOK PARA 'BARIŞTI' AMA RAKAM SÖYLEYEMEM"

AĞBAL, Varlık Barışı ile ilgili düzenlemenin 2016 Ağustos'ta yapıldığını hatırlatarak, "Birinci süre 31 Aralık 2016'da doldu, 30 Haziran'a kadar süreyi uzattık. Dolayısıyla varlık barışı kanunu kapsamındaki başvuru süresi tamamlandı. Rakam veremem ama bankalar üzerinden çok büyük para girişi oldu. Buna kara para gibi eleştiri yapanlar oldu. Vatandaşlarımız bildiğimiz kanallardan örneğin Barclay Bank'taki parasını gösterdi" diye konuştu.

"AVRUPA YANLIŞ YAPIYOR"

ALMANYA ile yaşanan gerginliği de Ağbal şöyle değerlendirdi: "Açıklamalar üzücü. Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağlar çok güçlü. Avrupa'nın tabii şu dönemde birtakım açmazları da var. Bir seçim dönemi. Belki bugün için bir kazanç gibi yapılıyor ama, bence tarihi bir hatadır. Avrupa böyle bir döngü içerisinde kendisi kaybolur gider yani. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye müthiş inaçları var."

"BAKANIN YEŞİLLERİ KIRMIZILARI SOLLADI"

15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi üzerindeki olumsuz izlerinin silindiğini belirten Bakan Ağbal, göstergelerin arka arkaya güzel gelmeye başladığını ifade etti. Ağbal, "Şimdi benim ekibimin bana hazırladığı bir tablo var, sol sütunda o göstergelerin kendisi var, sonra da aylar var. Hücrelerde de göstergelerin durumuna göre renkler veriyorlar, diyelim ki gelen gösterge kötüyse kırmızı renkle renklendiriyorlar, yani iyi-kötü böyle ortada bir şeyse sarı renkte yapıyorlar, birazcık iyiyse açık yeşil, çok iyiyse koyu yeşil. Şimdi ben tabloya bakıyorum böyle, ay ay bakıyorum, ilk aylarda yoğun kırmızılar geliyor, sonra kırmızılar yavaş yavaş böyle açık kırmızılara dönüyor, sonra açık yeşile dönüyor, şimdi koyu yeşiller geliyor. 15 Temmuz'a döndük mü demiyoruz, 15 Temmuz'u da aşan bir periyotta ekonomide güzel rakamlar geliyor" dedi.

"TEŞVİKLERİN KATKISI ÇOK İYİ"

BÜTÇE açığının milli gelire oranının yılsonu için yüzde 1.9 seviyesinde olması için çalıştıklarını kaydeden Maliye Bakanı Ağbal, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Daha çok gelirin toplanması konusunda gayretli olacaklarını söyleyen Ağbal, "Yeniden yapılandırma kanunu yaptık, bu kanunun önümüzdeki aylarda taksit ödemeleri gelecek, yani bütçedeki koyduğumuz yılın başında 1.5 milyar lira bütçede öngörmüştük, şu ana kadar gelen rakam 5.5 milyar liraya geldi. Taksitlerle burada 8-9 milyar liraya kadar çıkabiliriz. Özelleştirme uygulamalarına yoğunlaştık. Açığı artıran teşviklerin ekonomiye katkısı daha fazla" dedi.

Kaynak: haberinburada