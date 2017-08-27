BAKAN'DAN MÜJDE! SATILMAYAN KURBANLIKLAR DEĞERİ ÜZERİNDE ALINACAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden satın alınacağını açıkladı.
Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Toplantı Salonu'nda açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık olarak Kurban Bayramı kapsamında bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Üretimi arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Fakıbaba, "Bütün amacımız üretimi artırmak olacaktır. İnşallah bu konuda bütün arkadaşlarımız el ele vereceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.
"KURBANLIKLARI DEĞERİNİN ÜZERİNDE ALACAĞIZ"
Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda satıcının elinde kalacak hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını da açıklayarak, şöyle konuştu:
"Ben geldiğim günden bu yana et fiyatı, 'Şu olacak, bu olacak' demiyorum. Ama amacımız herkesin et yiyebileceği sistem kurabilmek, üretici de mutlu olacak. Kasabından, sanayisine kadar bütün arkadaşlarımızdan sistem kuracağıma inanıyorum. Kuracağız Allah'ın izni ile ve en son tüketen arkadaşımız da gerçekten kendi kesesine uygun 'Ben kıyma, kuşbaşı yiyorum.' Ben bunları uygun şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız son safhaya geldi. Bayramı rahat geçeğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da eğer satılmayan hayvanlar olursa, değer üzerinden kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum."
Kaynak: haberinburada
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