Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Bakan'dan müjde! Satılmayan kurbanlıklar değeri üzerinde alınacak

BAKAN'DAN MÜJDE! SATILMAYAN KURBANLIKLAR DEĞERİ ÜZERİNDE ALINACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden satın alınacağını açıkladı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Bakan'dan Müjde! Satılmayan Kurbanlıklar Değeri Üzerinde Alınacak(10/10)6

Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Toplantı Salonu'nda açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık olarak Kurban Bayramı kapsamında bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Üretimi arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Fakıbaba, "Bütün amacımız üretimi artırmak olacaktır. İnşallah bu konuda bütün arkadaşlarımız el ele vereceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"KURBANLIKLARI DEĞERİNİN ÜZERİNDE ALACAĞIZ"

Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda satıcının elinde kalacak hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını da açıklayarak, şöyle konuştu:

"Ben geldiğim günden bu yana et fiyatı, 'Şu olacak, bu olacak' demiyorum. Ama amacımız herkesin et yiyebileceği sistem kurabilmek, üretici de mutlu olacak. Kasabından, sanayisine kadar bütün arkadaşlarımızdan sistem kuracağıma inanıyorum. Kuracağız Allah'ın izni ile ve en son tüketen arkadaşımız da gerçekten kendi kesesine uygun 'Ben kıyma, kuşbaşı yiyorum.' Ben bunları uygun şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız son safhaya geldi. Bayramı rahat geçeğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da eğer satılmayan hayvanlar olursa, değer üzerinden kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Dan  Müjde  Satılmayan  Kurbanlıklar  Değeri  Üzerinde  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER