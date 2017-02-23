

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hali vakti yerinde olan, ölçüm yaptırabilecek olan, binasının sağlıklı olup olmadığını ölçtürebilecek bütün vatandaşlara binalarını ölçtürme çağrısında bulunarak, "Bir an bile vakit geçirmesinler. Binaları daha sağlıklı bir hale dönüştürmek her zaman mümkün. Yıkılması icap ediyorsa, tereddütsüz yıkmak lazım, durmamak lazım." dedi.







Özhaseki, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Genel Kurulunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Bir gazetecinin "İstanbul'da deprem olursa felaket olur" açıklamasını hatırlatarak sorduğu soruya Özhaseki, şu yanıtı verdi:







"Bazen olumsuz şeyler söylemek, insanın üzerinde iyi iz bırakmıyor. Söylerken de üzüntü duyuyorsunuz ve geriden bakan insanlar da söylediklerinizden çok hoşlanmıyorlar ama acı gerçekleri örterek de hayat devam etmez. İsterseniz şöyle söyleyelim, 'İstanbul'da deprem olmayacak, herkes emniyette, evlerimiz çok sağlam, sokaklarımız çok iyi, hiçbir sıkıntı yok. Güllük gülistanlık devam edebilirsiniz.' diyebiliriz. 'Depremdeki o fay hareketliliği, kırıklar, yerli yerinde duruyor' diyebilirsiniz ama bunların hiçbiri doğru olmaz. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar kendimizi emniyette hissedersek hissedelim, alt taraftaki o hareketlenme devam ediyor. Biz gözümüzü yumsak da yummasak da devam ediyor. Bunu bilerek hareket etmemiz ve hazırlıklı olmamız lazım."







kaynak:habertürk