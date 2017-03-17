

Türkiye'de emekli olup da yaşa takılanları ve erken yaşta emekli olanları örnek gösteren Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda benim yaşa takılan kardeşlerim var. Yaşa takıldığı halde 48 yaşında emekli olanlar var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliği yapıyor olmasına rağmen yaşa takılan milletvekilleri var. Takılacak. Vatandaş nasıl takılıyorsa o da takılacak" dedi







Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği Hasanbey Hamamı Kültür Merkezi açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.















kaynak:sabah