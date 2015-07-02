

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığının son 18 ayını Ankara'da bir basın toplantısı ile değerlendirdi.







Zeybekci, toplantı sırasında önemli açıklamalar yaptı.







Ekonomi Bakanı, "Önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alınacak. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" dedi.







Zeybekci, "Özel ürün gruplarında elektrik, elektronik, tablet ve cep telefonları da var; kimya grubu üzerinde de çalışıyoruz" diye devam etti.







"TÜRKİYE YERİNDE SAYIYOR OLACAK"



Zeybekci, toplantıda ekonomiye dair de önemli açıklamalar yaptı.







Ekonomi Bakanı, “İlk çeyrekte iç tüketimin katkısıyla yüzde 2.3 büyüme oldu, ikinci çeyrekte daha yüksek büyüme bekliyoruz. Bu yıl büyümede iç talep öne çıkacak, yüzde 5'in altındaki büyümeyle Türkiye yerinde sayıyor olacak. Fed'in faiz artırımında agresif politika izlemesini beklemiyoruz, yıl sonuna doğru küçük miktarlarda belki artırmasını bekliyoruz, bunun Türkiye üzerinde etkisi sınırlı kalacaktır” şeklinde konuştu.







İHRACATTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ



Zeybekci, bu yıl ihracatta Irak, Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle düşüş yaşanacağını belirtti.







Ekonomi Bakanı şöyle devam etti:







"Bu yıl ihracatta Irak, Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle toplam 3.6 milyar dolarlık düşüş bekliyoruz. İhracatta parite kaynaklı olarak bu yıl etkisinin 12.6 milyar dolar olmasını bekliyoruz, ilk altı ayda 7.2 milyar dolarlık etki oldu. Bu yıl cari açık 38 milyar dolara inecek, GSYH'ya oranı yüzde 5'e yaklaşacak."