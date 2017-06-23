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bakandan faiz açıklaması!

BAKANDAN FAİZ AÇIKLAMASI!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın kendi aralarındaki faizler de yüksek" dedi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:38
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakan  Binali Yıldırım'ın bankalara makul faiz oranı belirlemeleri noktasında çağrı  yaptığını anımsatarak, "Sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın haklı olarak  bankalardan beklentileri var ancak kendi aralarındaki alışverişlerde  uyguladıkları faiz oranları da yüksek. Onları düşürmeleri gerekiyor." dedi.



Tüfenkci, Hacıbaba Restoran'da basın mensuplarıyla iftarda bir araya  geldi.



Türkiye'nin, en hızlı büyüyen 4. ekonomi olduğunu dile getiren  Tüfenkci, doların en düşük seviyeye gerilediğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet  sistemine geçiş için yapılan halk oylamasından bu yana Türk lirasının hızlı  şekilde değer kazandığını ve bu yönüyle diğer gelişmekte olan ülkelerin para  birimleri arasında olumlu olarak ayrıştığını ifade etti.



 



kaynak:milliyet








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