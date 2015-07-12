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BAKAN'DAN EMEKLİLERE BÜYÜK MÜJDE


BAKAN'DAN EMEKLİLERE BÜYÜK MÜJDE
Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:31
Puan Ver : Bakan'dan Emeklilere Büyük Müjde(5/10)7


 Bakan Çelik, emekli maaşlarında yapılan artış hakkında bilgiler verirken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 milyon 125 bin kişi 1 ile 100 arasında değişen tutarlarda bu artıştan yararlanacağının ortaya çıktığını anlattı. Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Aylık TÜFE zammı yüzde 4.76 oranında olacak, aylıklara yansıyacak olan tüfe zammı. Seyyanen zam ile birlikte en düşük SSK emeklisi işçi kardeşimize gerek Ocak 2015'teki yüzde 2.33'lük TÜFE gerek temmuzdaki yüzde 4.76'lık TÜFE ve seyyanen zamla birlikte en düşük SSK emekli içşi aylığında yüzde 9.2, SSK tarım aylığında yüzde 18.2, BAĞ-KUR esnaf aylığında yüzde 19.4, BAĞ-KUR tarım aylığında ise yüzde 23.7 oranında maaşlarında bir artış olacağını belirtmiş oluyorum."  Türkiye'de emekli sayısının bugün itibariyle 11 milyon 255 bin olduğunu açıklayan Çelik, 2015 yılında emeklilere 158.6 milyar lira ödeme yapılacağını kaydederek, şöyle dedi: "Sosyal Güvenlik kapsamında bugün itibariyle 11 milyon 255 bin emeklimiz bulunmaktadır. Emeklimizin sayısı, kişi bazlı ifade ediyorum, 11 milyon 255 bin kişidir. 2014 yılında emeklilerimize aylık olarak ödediğimiz toplam tutar ise 134 milyar 400 milyon yani 134 katrilyon 400 trilyon eski rakamla ödeme yapılırken 2015 yılında emeklilere yapılacak ödeme toplamı 158.6 milyar lira olduğunu belirtiyorum."








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