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BAKAN'DAN ÇOCUK TACİZİ ÇIKIŞI: KİMYASAL HADIM YOLDA


Bakan'dan çocuk tacizi çıkışı: Kimyasal hadım yolda
Tarih : 30 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Bakan'dan Çocuk Tacizi Çıkışı: Kimyasal Hadım Yolda(7/10)3

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gül, "Çocuklara cinsel istismar düzenlemesinde son durum nedir?" sorusuna şu yanıtları verdi:

"KİMYASAL HADIM YOLUNA GİDİLEBİLECEK"

Taslağa nihayete erdirdik önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis'e sevk olacaktır.

Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı olduğu bunlarla ilgili esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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