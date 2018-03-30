BAKAN'DAN ÇOCUK TACİZİ ÇIKIŞI: KİMYASAL HADIM YOLDA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gül, "Çocuklara cinsel istismar düzenlemesinde son durum nedir?" sorusuna şu yanıtları verdi:
"KİMYASAL HADIM YOLUNA GİDİLEBİLECEK"
Taslağa nihayete erdirdik önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis'e sevk olacaktır.
Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı olduğu bunlarla ilgili esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
- Papa'nın Cehennem Yoktur İfadesi Katolik Dünyasını Karıştırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar