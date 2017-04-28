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bakan'dan booking açıklaması

BAKAN'DAN BOOKİNG AÇIKLAMASI

Bakan Zeybekci booking.com hakkında "Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6'ncı, Avrupa'nın 4'üncü büyük destinasyonu" diye konuştu

Tarih : 28 Nisan 2017, 12:09
Puan Ver : Bakan'dan Booking Açıklaması(8/10)10


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “booking.com” ile ilgili gazetecilerin sorusuna, “Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. ‘Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi, vergiyi sıfırlayabiliriz”



 



kaynak:haber7








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