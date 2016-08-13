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bakan zeybekci'den yeşil pasaport müjdesi

BAKAN ZEYBEKCİ'DEN YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "17-20 bin civarındaki ihracatçımızın emrine bu ülkeyi temsil eden o imtiyazlı yeşil pasaportu vereceğiz." dedi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:34
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Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği "Türkiye'ye Güvenenler, Türkiye'de Üretenler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin cari açık çıkmazından kurtulması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin varlıklarını nakde dönüştürerek elde ettiği Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu'nu hayata geçirmesinin önemini vurgulayan Zeybekci, "Dünya'daki G20 üyesi ülkeler içinde yatırım ve varlık fonu olmayan tek ülkeyiz. G20'nin dışında 100 tane ülkenin var ama ilk 20'de olan bizim böyle bir gücümüz yok. Tasarruf oranlarımızı arttırmak, değerlendirmediğimiz varlıkları, varlık fonlarıyla diğer enstrümanlarla, bireysel emeklilikle tasarrufları arttırmak ve ihracatı arttırmak durumundayız." diye konuştu.








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