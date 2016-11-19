Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından doğalgaz fiyatları da aşağıya iniyor. Ekonomi Bakanı Zeybekçi de, bu düşüşün halka yansıtılacağını ifade etti.



Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından doğalgaz fiyatları da aşağıya iniyor. Ekonomi Bakanı Zeybekçi de, bu düşüşün halka yansıtılacağını ifade etti.



Dünyada düşen enerji fiyatlarının yurt içine yansıtılması öngörülüyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci, "BOTAŞ'ın zararı yoksa, fiyatlar düştükçe yurt içine de yansıtılacaktır" dedi.







Petrol fiyatları düştükten ortalama 3 - 6 ay sonra doğalgaz fiyatları da indirime giriyor. Haziran 2014'te 110 dolar seviyelerinde olan Brent türü petrol fiyatları 2016 başında 27 dolara geriledi.







Karar'dan İbrahim Kahveci'nin haberine göre, petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşün ardından doğalgaz fiyatları ve ithalat tutarı da hızla düşmeye başladı. Ancak doğalgaz fiyatının hızla düştüğü 2014-2015 yıllarında Türkiye'de halka verilen gaz fiyatında yüzde 10,4 zam yapılmıştı. Bu zam, BOTAŞ'ın bilançosunda eksiklik veya sıkıntı ihtimalini gündeme getirdi.







kaynak:takvim