BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE'DE TATİLDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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