Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada