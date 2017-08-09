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BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE'DE TATİLDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR


Bakan Zeybekci: Türkiye'de Tatilden Daha Çok Çalışmaya İhtiyaç Var
Tarih : 09 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Bakan Zeybekci: Türkiye'de Tatilden Daha Çok Çalışmaya İhtiyaç Var(5/10)1

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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