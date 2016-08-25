Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği programında konuştu. Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği programında konuştu. Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var" dedi.







Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) programında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, bu dönemde 16 sivil toplum kuruluşuyla (STK) bu süreçte dünyayı dolaşarak Türkiye'yi anlatacaklarını bildirerek, "Düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bu kampanyalarımıza Avrupa'daki STK'ları da dahil edeceğiz. İhmal etmememiz lazım." dedi.







Ülkedeki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var ki Türkiye'deki bu güç ortaya çıkıyor. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz.” diye konuştu.