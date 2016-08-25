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bakan zeybekci: iyi ki chp, mhp var

BAKAN ZEYBEKCİ: İYİ Kİ CHP, MHP VAR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği programında konuştu. Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var" dedi.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:44
Puan Ver : Bakan Zeybekci: İyi Ki Chp, Mhp Var(0/10)


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği programında konuştu. Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) programında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, bu dönemde 16 sivil toplum kuruluşuyla (STK) bu süreçte dünyayı dolaşarak Türkiye'yi anlatacaklarını bildirerek, "Düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bu kampanyalarımıza Avrupa'daki STK'ları da dahil edeceğiz. İhmal etmememiz lazım." dedi.



Ülkedeki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var ki Türkiye'deki bu güç ortaya çıkıyor. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz.” diye konuştu.








Etiketler: Bakan  Zeybekci  İyi  Ki  Chp  Mhp  Var    haber

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