

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Zeybekci'nin dün Ensar Vakfı programında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Booking.com ile ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi.







BOOKİNG İLE GÖRÜŞÜLÜYOR







Ekonomi Bakanlığından, Bakan Nihat Zeybekci'nin Booking.com ve Uber ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, "Söz konusu açıklamada, Bakanlık olarak Booking.com ile temasın bulunmakta olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiştir. Açıklama, Booking.com ile ilgilidir, Uber ile ilgili benzer mahiyette bir temas kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.







kaynak:sabah