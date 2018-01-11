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Bakan Zeybekçi: 14 Proje İçin 80 Milyar Liralık Teşvik Vereceğiz

BAKAN ZEYBEKÇİ: 14 PROJE İÇİN 80 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK VERECEĞİZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 80 milyar lira tutarındaki 14 proje için süper teşvikleri bu ay açıklayacaklarını belirtti.

Tarih : 11 Ocak 2018, 14:10
Puan Ver : Bakan Zeybekçi: 14 Proje İçin 80 Milyar Liralık Teşvik Vereceğiz(9/10)5

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "80 milyar TL tutarındaki 14 proje var. En hakim alan metaluji ve petro-kimya. Cari açığın olduğu alanlar, bu sektörlere yöneldik. İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üreteceğiz ve kendi devlerimizi yaratacağımız projeler. Teknoloji transferini sağlayacağımız projeler. Sağlıkta mesela kalp kapakçığından stente kadar pek çok alanda üretim yapılacak bir yatırımı Türkiye'ye kazandırıyoruz. Sıfırdan yatırım yapılacak" diye konuştu.

"14 PROJE AÇIKLANACAK"

Zeybekci, Çiftlik Bank gibi tartışma yaratan yeni yatırım girişimlerine ilişkin tartışmalara ilişkin olarak da, "Saadet zinciri. Çiftlik Bank ile ilgili söylenebilecek tek şey tamahkar ile sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oldu. Vatandaş dikkat etmeli" diye konuştu. Bitcoin konusunda da kripto paraların çoğaldığını belirten Zeybekci, "Yakından takip ediyoruz. Vatandaşların zarar görmesini önleyici bazı çalışmalar yapılabilir mi diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, TBMM'deki özel sohbetinde, 'süper teşvik' olarak nitelendirilen yeni proje teşviklerine ilişkin soruya, "Bu ay içinde bir program yapmaya çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu kararı olarak açıklayacağız" karşılığını verdi. Projelerin 80 milyar TL tutarında olduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

Zeybekci, "bölgesel dağılım nedir" sorusunu ise, "Bölge kısıtlaması yok, yeter ki bunları yapabilelim, en uygun yerde yatırımlar yapılacak. O teknolojinin o üretimi yapmak için kendine uygun gördüğü yer neresi ise oraya yatırımını yapacak. Batı Karadeniz -sahil anlamında- Doğu Akdeniz civarında petrokimya yatırımı yapılacak" yanıtını verdi.

"KRİPTO PARALARLA İLGİLİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMA OLACAK"

Zeybekci, "kripto paraların nereye varacak ve bir önlem ve yasal düzenleme hazırlığı var mı" sorusuna ise, "Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz. Bakıyoruz müdahale anlamında değil de vatandaşların zarar görmesini önleyici bazı çalışmalar yapılabilir mi diye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Zeybekci, kripto paraların varlık büyüklüğü konusundaki soru üzerine, "Büyüklüklerini biliyorum ama söylemem" dedi.

"VATANDAŞIMIZ KRİPTO PARADAN UZAK DURSUN"

Zeybekci, kripto paralar arasında en çok kazandıran Ripple ve Bitcoin gibi parasal girişimler konusunda da vatandaşları uzak durmaları konusunda uyarırken, "Çok çoğaldı kripto paralar. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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