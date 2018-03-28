BAKAN YILMAZ'DAN MÜJDE! 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de yapılan 60 milyarlık eğitim yatırımının yüzde 30'unu, Van'a yaptıklarını söyledi. Yılmaz: ''25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden bini Van'a atanacak.'' dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de yapılan 60 milyarlık eğitim yatırımının yüzde 30'unu, Van'a yaptıklarını belirterek, "Van'ın eğitim kalitesi eskiye nazaran artmış durumda. Van, 2019'un sonuna kadar tekli eğitime geçen ilk büyükşehirlerden biri olacak. Yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden bini Van'a atanacak" dedi.
"İLK TEKLİ EĞİTİME GEÇECEK İLLERDEN BİRİ VAN OLACAK"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Yılmaz, Van'daki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çok güzel çalışmalar yapıldığını, önümüzdeki günlerde Van'a bin öğretmen aması daha yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse de hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019'un sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp, Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz ki, büyükşehirlerden herhalde ilk tekli eğitme geçecek illlerden birisi Van olacaktır.
EĞİTİM YATIRIMININ 2 MİLYARI VAN'A YAPILDI
Türkiye'de, yaklaşık 60 milyarın üzerinde bir eğitim yatırımı yapıldı. Bu yatırımın 2 milyarı Van'a yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamına yapmış olduğumuz yatırımın, 30'da birini Van'a gerçekleştirdik. Bundan dolayı, Van'da 2002 yılında derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 51 iken, bugün 28'e düştü. Ortaöğretimde, yani liselerde derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 39 iken, bugün 26'ya düştü. Bir başka kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Bunun için de daha çok öğretmen görevlendirmek gerekiyor.
SON İKİ YILDA 3 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ
Son iki yılda yaklaşık 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirilmesi yapıldı. Biliyorsunuz sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Hem Sayın Valim, hem de eğitimin yöneticileri diyorlar ki, Van'daki eğitimin kalitesi eskiye kıyasla daha iyi, artıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz ne kadar süre kalacağını biliyor. Öğrencilerimizi tanımaya başladılar."
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattıklarını da belirterek, "25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden, bininin Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da, 2002'de 35 iken, şimdi ilk okullarda 20'ye düştü. 2002 'de 6 bin öğretmen vardı, şimdi 16 bin 229 öğretmen var. Yani üç kata yaklaştık. 2002'de 3 bin dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var.Toplam öğrenci sayamız ise 331 bin." dedi.
Kaynak: haberinburada
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