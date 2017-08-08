Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

bakan : tarih gecikirse işiniz feshedilecek

BAKAN : TARİH GECİKİRSE İŞİNİZ FESHEDİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlıktan iş alan müteahhit firmalara "Sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile geçse işiniz feshedilecek." uyarısında bulundu.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Bakan : Tarih Gecikirse İşiniz Feshedilecek(8/10)8


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çorum Saat Kulesi önünde düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür, ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, bakanlıktan iş alan müteahhit firmalara uyarılarda bulunan Eroğlu, işlerin belirlenen tarihlerde bitmemesinin bahanesi olamadığını söyledi.



Eroğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:



"BİR GÜN BİLE GEÇSE FESHEDİLECEK"



"Müteahhit firmalar beni iyi dinleyin, sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile geçerse işiniz feshedilecek. Talimat verdim, kusura bakmayın. Biz zamanla yarış ediyoruz. Bahane yok, siz şimdiden, temel atma merasimi biter bitmez doğrudan şantiyeye geçin. İşinizin başına geçeceksiniz, gerekirse üç vardiya çalışacaksınız. Kurban Bayramı'nda da 10 gün tatil yok. 2 gün tatil yapacaksınız ve tekrar şantiyeyi kontrol edeceksiniz. Ben de Kurban Bayramı'nda 1 gün tatil yapacağım ve tekrar sizleri kontrol etmek için Türkiye'nin her tarafını inceleyeceğim."



"48 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK"



Temeli atılan tesisler hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, Türkiye'nin her noktasında hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti.



Sungurlu Barajı'nın yapımı için daha önce vatandaşlara söz verdiklerine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Şimdi sizlere söz verdiğimiz gibi yapıyoruz. Barajda 48,34 milyon metreküp su depolanacak olup, baraj sulaması tamamlandığında 31 bin 720 dekar arazi sulamaya açılacak. Yıllık net zirai gelir artışı 20 milyon 618 lira olacak. Ayrıca Sungurlu ilçe merkezine yılda 6,30 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Ortakışla Baraj sulamasıyla da bin 700 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak. Yıllık net gelir artışı ise 1 milyon 105 lira olacak. 4 adet taşkınlardan korunmak için sel kapanı yapılacak."



"TESİSLERİN MALİYETİ 71 MİLYON LİRA"



Eroğlu, DSİ, Orman ile Doğa Koruma Milli Parklar genel müdürlüklerince yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 71 milyon lira olacağını sözlerine ekledi.



Daha sonra tesislerin temeli atılarak, çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Bakan      Tarih  Gecikirse  İşiniz  Feshedilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER