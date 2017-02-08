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bakan talimat verdi! ödemeler başlıyor

BAKAN TALİMAT VERDİ! ÖDEMELER BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören illere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısında, az hasarlı binalar için vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Tarih : 08 Şubat 2017, 11:03
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören illere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısında, az hasarlı binalar için vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki başkanlığında terörden zarar gören bölgelere yönelik çalışmaların ele alındığı Doğu ve Güneydoğu Koordinasyon Toplantısı dün bakanlıkta gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda terörden zarar gören bölgelerde yürütülen imar ve ihya çalışmalarında gelinen son durum masaya yatırıldı.



Toplantıda bürokratlara bölgedeki az hasarlı binalar için hak sahibi vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını veren Özhaseki, mağdur olan vatandaşların problemlerinin çözümü noktasında çalışmaların hızlandırılmasını istedi.



 



kaynak:sabah








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