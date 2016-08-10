

Bakan Tüfenkci, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle düzenlediği kahvaltı sohbetinde kredi kartından konut kredilerine, memuriyetten atılacak personelden iş dünyasına uygulanacak FETÖCÜ kriterlerine, sebze meyve fiyatlarını yüzde 30 ucuzlatacak torba yasadan Rusya açılımına kadar bir çok konuda kritik açıklamalarda bulundu.



BORÇ YAPILANDIRMA FAİZLE SINIRLI OLUR



Bakan Tüfenkci, kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının arttırılması konusunda hükümet içerisinde eğilim oluştuğunu, cari açığı artırmayacak bir taksit sayısını belirlemek için etki analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kartta yeni taksitlere 15-20 gün içerisinde karar vermiş olacaklarını belirten Tüfenkci, “Taksit artışı cep telefonu ve bilgisayar gibi ürünleri etkileyecek mi, bu konu henüz belirsiz, çalışıyoruz. Taksit sayısını belki 6 ise 10'a 12'ye çıkaracağız ama öyle 18-36 gibi taksitler olmayacak, sınırsız olmayacak” dedi. Tüfenkci, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasının ise sadece faiz borçlarıyla sınırlı olması gerektiğini, aksi halde haksızlıklara yol açılacağını söyledi.