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bakan soylu'ya suikast planlayan terörist çatışmada öldürüldü

BAKAN SOYLU'YA SUİKAST PLANLAYAN TERÖRİST ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Kadıköy'de bu sabah düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin DHKP-C'li İ.Ö. olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:17
Puan Ver : Bakan Soylu'ya Suikast Planlayan Terörist Çatışmada Öldürüldü(7/10)4


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin  desteğiyle operasyon düzenledi. Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis  ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale  getirildi.



Öldürülen kişinin DHKP-C üyesi İ.Ö. olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı  eylem hazırlığında olduğunun tespit edildi. Çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Evde teröristin cesedinin yanı sıra çatışmada teröristçe kullanılan bir silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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