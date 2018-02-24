BAKAN SOYLU'NUN İMZASINI TAŞIYAN TABLO, 500 BİN LİRAYA SATILDI
Kelebek hastası çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı resmin de aralarında olduğu, ünlü isimlerin yaptığı tablolar açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Bakan Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı.
ÜNLÜ İSİMLER RESİM YAPTI
Halk arasında 'Kelebek Hastalığı' olarak bilinen Epidermolysis Bullosa hastası çocuklar yararına Bir Resim Yap projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülsüm Güral, Tikad Başkanı Nilüfer Bulut, Pelin Akın, Ajda Pekkan, Monik İpekel, Arzu Sabancı, Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş resim yaptılar.
Yapılan resimlerin satışı için Çırağan Sarayı'nda bir gece düzenlendi. Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
SÜLEYMAN SOYLU'NUN TABLOSU İÇİN AÇIK ARTIRMA YAPILDI
Gece, Bakan Soylu'nun yaptığı resim için açık arttırma yapıldı. Soylu'nun resmini 500 bin lira karşılığında iş insanları Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli satın aldı. İşadamı Saadettin Saran, Ajda Pekkan'ın yaptığı resmi 50 bin liraya, Dursun Özbek'in yaptığı resmi ise 10 bin liraya satın aldı. Arzu Sabancı'nın yaptığı resmi de Levent Bilek 40 liraya satın aldı. Gecede açık artırma ile satılan tablolardan elde edilen gelir 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar'a bağışlanacak.
Kaynak: haberinburada
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