

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 'Herkes şunu bilsin ki kıdem tazminatı konusunda tüm sosyal tarafların değerlendirmeleri, görüşleri masada olacak ve Türkiye bu kıdem tazminatı sorununu çözebilecek adımları hep birlikte atacaktır' dedi.







Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) her yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve bu yıl 105.'si düzenlenen ILO Konferansı için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Soylu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.







Türkiye'nin son 14 yılda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde çok önemli adımlar attığını, reformlar ve değişimler ortaya koyduğunu anlatan Soylu, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminin sürekli kendi içinde dinamizm arz ettiğini ve bu nedenle de taleplere, beklentilere ve rekabetlere yetişmek gerektiğini söyledi.







Soylu, şöyle konuştu:







"Kıdem tazminatı konusu Türkiye için çok önemli bir sosyal yaradır. Bir tarafta kıdem tazminatını alamayanlar ve kıdem tazminatı veremeyenler, diğer tarafta ise emeğinin karşılığını kısmen alabilenler ve alamayanlar var ve bu durum çalışma hayatı içinde yaşanan bir sorun olmaya devam ediyor. Bizim de hükümet olarak özellikle de sessiz çoğunluğun durumuna tercüman olmak için çözmek zorunda olduğumuz önemli bir alan.







Önümüzdeki günlerde Sayın Başbakanımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bunlar masaya yatırılacak. Kendi bakanlığımız çerçevesi içinde bir master çalışma yapmış durumdayız. Dünyadaki çalışmalar ve bu alandaki gelişmeler nasıl seyrediyor, bunun Türkiye'ye uyarlanması ve Türkiye'nin genel çalışma hayatının bunu karşılaması nasıl olur, bugüne kadar kıdem tazminatıyla ilgili çalışanların ve işçilerin söyledikleri nelerdir, sendikaların söyledikleri nelerdir, biz onlara yönelik nasıl bir cevap vermeliyiz gibi tüm gri alanlara cevap veren en kapsamlı kıdem tazminatı çalışmasını yaptık ama bu sadece bir başlangıç."







Kıdem tazminatı ile ilgili çalışmaları öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na önereceklerini ve orada tartışarak sosyal diyalog penceresi açacaklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:







"Çalışanlarımız, işverenler ve hükümet hep birlikte bir araya geleceğiz ve bunu kamuoyuna sunacağız. Muhalefet partileri ile bir araya geleceğiz ki en önemli meselelerden birisi budur. Bunu TBMM'ye getirmeden önce bilmenizi istiyoruz ki olgunlaştıracağız. Olgunlaştırmadan bu adımı atabilmemiz mümkün değildir, nasıl esnek çalışma konusunda ortak uzlaşmayı son dakikaya kadar



tüketme gayreti ortaya koymuşsak ve burada samimiyetimizi ortaya koymuşsak, herkes şunu bilsin ki kıdem tazminatı konusunda tüm sosyal tarafların değerlendirmeleri, görüşleri masada olacak ve Türkiye bu kıdem tazminatı sorununu çözebilecek adımları hep birlikte atacaktır."







Kıdem tazminatı konusunda hangi modelin uygulanacağına ilişkin soruya ise Soylu, şu yanıtı verdi:







"Her modelin kendine ait uyarlanabilecek bir tarafı söz konusu ama tam tekabül etmiş, 'İşte tam bu bizim modelimizdir' diyebileceğimiz bir model yok. Brezilya modelinden Şili modeline, Avusturya, Almanya, Fransa gibi Avrupa'daki tüm ülkelerin modellerini inceledik. Bu incelenen modellerde, çalışan kesimimizin birtakım talepleri var, o talepleri karşılayan tecrübeler söz konusu, işveren kesiminin talepleri var, hükümet olarak bizim taleplerimiz var. Bütün bunlardan elde ettiğimiz tecrübeyi bir birikimle ortaya koyacağız."







"Hata yapmak istemiyoruz"







Kıdem tazminatı konusunda Dünya Bankası ile de iyi bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, "Kıdem tazminatı konusunda hata yapmak ve bir aksaklık ortaya koymak istemiyoruz. En kapsamlı çalışmayı yaptık ama bunun sosyal taraflarla diyaloğa muhtaç olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.







ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı İstanbul'da yapılacak







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, ILO'nun 10. Avrupa Bölge Toplantısı'nın 2017 yılında İstanbul'da yapılacağını belirterek, şunları söyledi:







"Bizim için çok önemli bir sınav olacak. Önümüzdeki yıl buradaki tüm ülke bakanlarını ve çalışma dünyasını İstanbul'da ağırlamaktan, uluslararası anlamda çok prestijli bir toplantıyı Türkiye'de yapmaktan onur duyacağız. Önemli kararların oluşacağı bir toplantıya ev sahipliği yapmak, Türkiye'de yapılacak bu toplantının çalışma dünyasına sağlayacağı sinerji ve bizim buradan elde edeceğimiz sonuçlar itibarıyla da çok önemli."