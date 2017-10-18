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Bakan Soylu'dan İnce Mesaj: Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı'nın Gözünün Yaşına Bakmayız
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Bakan Soylu'dan İnce Mesaj: Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı'nın Gözünün Yaşına Bakmayız

BAKAN SOYLU'DAN İNCE MESAJ: YOLSUZLUK YAPAN BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili olarak "Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, belediye başkanı da olsa gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Bakan Soylu'dan İnce Mesaj: Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı'nın Gözünün Yaşına Bakmayız(5/10)1

TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı.

"BÜROKRASİ AZALACAK"

Tasarının tümü üzerinde hükümet adına söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tasarının bürokrasinin azaltılması, hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, kağıt ortamındaki hizmetlerin "online" yapılması gibi kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

Tasarı üzerindeki görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekillerinin, bazı AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"YOLSUZLUK YAPANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

"Bir cümle de İçişleri Bakanı olmam vesilesiyle belediye başkanlarına girdiğiniz için söylemek istiyorum. Bakınız, yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, bu belediye başkanıdır, X'dir, Y'dir, Z'dir, bizim yetkimiz dahilinde biz gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de, iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler. Ama o zaman oralardan da ses çıkarmasınlar"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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