Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA


BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 27 Mart 2017, 16:20
Puan Ver : Bakan Soylu'dan Flaş Açıklama(6/10)8


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yaptığı konuşmada, “Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurdu. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çaykara ilçesinde, Çaykara Binicilik Kulübü'ne ait atlı birlik tarafından karşılandı. İlçede esnafları ziyaret eden Bakan Soylu, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



"BU SABAH ESAS BİRİSİNİ YAKALADIK"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurduç. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kıravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bakan  Soylu  Dan  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER