

Bakan Soylu bir gazetecinin erken emeklilikte bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine şunları söyledi:







"Vatandaşlarımızın erken emeklilik konusundaki taleplerini çok insani ve beklenti içinde olabileceklerini düşünüyorum. Ama kamuoyu da takdir eder ki sosyal güvenlik sistemimizin bir gelir-gider dengesi var. Sosyal güvenlik sistemimizin bir aktif ve pasif dengesi var. Biz bunu sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bu ülke emekli maaşlarını ödeyebilmek için 500 milyon dolara muhtaç oldu. Siz de ben de biliyoruz ki; 'acaba önümüzdeki ay emekli maaşları ödenebilecek mi?' daha bizim hatıralarımızdan çıkmış değil. Biz böyle bir Türkiye manzarası arzu ediyor değiliz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ama biz bu yaklaşımlar içinde bulunursak hesabı şaşırırız. Hesabı şaşırdığımız zaman da zamanı geldiğinde emekli olana emekli maaşını ödeyemeyecek duruma düşeriz. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içinde bu duruma düşmüştü. Yani sıkıntılı bir durumdaydı. Yine aynı korku dolu günleri, endişe dolu günleri yaşamak istemiyoruz."



BEN DE YAŞA TAKILANIM







Kendisinin de emeklilikte yaşa takılanlardan olduğunu belirten bakan Soylu, "Ben de emeklilikte yaşa takılanım. Benim bugün emekli olmam lazım. 25 yıla yakın prim ödedim ve ben de yaşa takıldım. SSK da, Bağ-Kur da ödedim ama bugün bekliyorum. 46 yaşındayım, ama 50 yaşında emekli olmamam lazım. Ben 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar çalışmam lazım. Bakın Avrupa'daki bazı ülkelerde bu yaş 67'ye kadar çıktı. Eskiden 65 yaşında bir ölen için iyi yaşadı denirdi. Şimdi ise 70 yaşında ölen için genç öldü diyoruz. Çünkü yaşam kalitesi arttı, sağlık imkanları arttı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşam süresi uzadı. Yaşam süresi uzayınca, daha fazla emekli maaşı ödüyorsunuz, daha fazla sağlık gideri ödüyorsunuz. Bunu aynı seviyede tutarsak, gelecek nesile bir şey kalmaz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Biz çalışkan bir toplumuz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.