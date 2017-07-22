İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ile birlikte Tunceli'ye geldi. Şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakıldığı bölgeye giden Bakan Soylu ve beraberindekiler, riskli olarak değerlendirilen Pülümür Vadisi'nden karayolu ile geçti. Terörle mücadeledeki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Soylu, "Yaklaşık 10 aydır bu havalide 186 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakamdır ve bir terör örgütünden değil, 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi" dedi.

GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ

İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik önünde çiçekle karşılanan Bakan Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayarak, makam odasına geçti. Bakan Soylu valilik toplantı salonunda, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile güvenlik toplantısı yaptı. Soylu, yaklaşık 2 saat süren toplantı ardından valilik binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MEMLEKETİN GÜZELLİKLERİNİ HEP BERABER KUCAKLAYACAĞIZ"

Terörle mücadelede Tunceli'de hangi noktada olduklarını değerlendirdiklerini anlatan Bakan Soylu, Burada konuştukları önlemlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdiklerini anlatırken şöyle konuştu:"Terörle ciddi şekilde mücadele ediliyor ve edilecek. Bu konuda arkadaşlarımızın büyük bir inancı söz konusu. Bu inancı hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın arkadaşlarımıza olan güvenini ve itimadını tekrar arkadaşlarımıza ilettik. Tekrar bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 aydır bu havalide 186 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakamdır ve bir terör örgütünden değil, 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi. İddiamız, hedefimiz bellidir. Bu iddia ve hedef çerçevesinde yürüyoruz. Allah, bize bu güzel memleketi bahşetmiş. Memleketin güzelliklerini hep beraber kucaklayacağız. Bunu bir şekilde engellemek isteyenler olacaktır. Bu da bu coğrafyanın kaderidir. Bizim üzerimize biçilmeye çalışılan aslında bize hiç uymayan, kültürümüze, insanlığımıza uymayan, medeniyetimize uymayan bu elbiseyi de hep beraber kabul etmeyeceğiz."

"BİZ ONLARA NASIL MUAMELE EDECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"Bir gazetecinin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakıldığı ve kaçırıldığı yerde durduğunu ve ne hissettiğini sorması üzerine Bakan Soylu, "Evet şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın aracının yakıldığı ve kaçırıldığı yerde durduk. Allah, rahmet eylesin. Şehitlerimiz bizim için onların, bize ihtiyacı değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğu varlıklardır. İnanıyorum ki Necmettin Yılmaz orada duruyor. Oradan her geçene, orada her yolcu olana, hem dost oluyor, hem de yoldaş oluyor. Bizim inancımız da odur. Allah, şefaatiyle buluştursun. Şu çok net ve açıktır. Buradan milletimize de seslenmek istiyorum; Buradaki çocuklarımızın, bu ülkede daha iyi yetişebilmesi için, burada özellikle öğretmenlik gibi çok kutsal bir mesleği yapan bir evladımızı katletmek, insanlık dışı bir olay, hayvanlıktır ve biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Kırmızıköprü Köyü'ndeki konuşmasının ardından, yol kenarına inen bir helikopterle Bayburt'a gitti.

Kaynak: haberinburada