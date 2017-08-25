İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da sabah saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya yakın bir yerde bulunan jandarma trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu. Sürücülerle ayaküstü sohbet eden Soylu, trafik konusunda bilgilendirici broşürleri dağıttı.

UYGULAMA SONUÇLARI HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Ankara'ya geliş istikametinde Aşağı Yorutçular Köyü'nün 2 kilometre ilerisinde bulunan uygulama noktasında Soylu'yu jandarma ekipleri karşıladı. Uygulama sonuçları hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu, uygulama noktasında kaydedilen görüntüleri #FreneDeğilKuralaGüven başlığı altında sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayınladı.

BROŞÜR DAĞITTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde bulunan trafik uygulama noktasında görevli polis ve jandarmayı ziyaret etti. Bakan Soylu, bayram nedeniyle içerisinde önlemlerin bulunduğu broşürleri seyehat eden sürücülere dağıtarak hayırlı yolculuklar diledi.

SÜRÜCÜLERE 'HAYIRLI YOLCULUKLAR DİLEDİ

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle olası kazaların azaltılması için yoğun bir çalışma başlattı. Bu amaçla hazırlatılan broşürler yurt genelinde görevli trafik ve jandarma birimlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kurulan trafik uygulama noktasında görevli polis ve jandarmayı ziyaret etti. Uygulama noktasında görevli Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerinde görevli polislerle ve Jandarmalarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, ayrıca kontrol amaçlı durdurulan sürücülere de hayırlı yolculuklar dilerken, Bakanlığın bayram öncesi alınan tedbirlerini içeren broşürlerini de bizzat kendisi dağıttı.

Kaynak: haberinburada