BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ! YENİ UYGULAMA BAŞLATILDI!
Türkiye genelinde belirlenen 897 okul çevresinde 9 bin 951 polisin katılımıyla "çocukların korunmasına yönelik denetim" gerçekleştiriliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması" başlatıldı.
"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951 personel katılıyor.
Polis ekiplerince, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu tespit edilen 897 okulun yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol ediliyor.
kaynak:sabah
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