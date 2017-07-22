Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır" dedi.

16 Haziran'da PKK'lılar tarafından kaçırılan ve naaşı 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nda bulunan 23 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz" dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ARACININ YAKILDIĞI YERİ ZİYARET ETTİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik ziyaretinin ardından esnaflarla bir araya gelip, şehit ailesini ziyaret etti. Daha sonra karayolu ile Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyüne geçen İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakılıp kaçırıldığı yeri de gördü.

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAYDIR, HAYVANLIKTIR"

Kırmızıköprü köyünde vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz. Milletimiz rahat olsun" dedi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI GÜLER İLE BAYBURT'A UÇTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köydeki ziyaretini tamamlamasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bayburt'a gitmek üzere askeri helikopterle kentten ayrıldı. Bakan Soylu'nun ziyareti nedeniyle karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri alındı.

PKK KATLETMİŞTİ

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek'in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK'lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz'da naaşını Pülümür Çayı'nda köylüler buldu.

Kaynak: haberinburada