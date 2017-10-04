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Bakan Soylu, Çirkin Yapılaşmaya Dikkat Çekmişti! Yaylalardaki Kaçak Evler Yıkılıyor

BAKAN SOYLU, ÇİRKİN YAPILAŞMAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ! YAYLALARDAKİ KAÇAK EVLER YIKILIYOR

Yaylalardaki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından, yüzlerce kaçak yapının bulunduğu Sisdağı Yaylası'nda yıkım çalışması başladı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Bakan Soylu, Çirkin Yapılaşmaya Dikkat Çekmişti! Yaylalardaki Kaçak Evler Yıkılıyor(9/10)5

Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası'nda kaçak ve çirkin yapılaşmalar yıkılmaya başlandı.

BAKAN SOYLU: BU NORMAL BİR ŞEY DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da bir otel açılışında yaptığı, "Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı; Bu normal bir şey değil, vallahi değil. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yaylalarda yapılan yapılar tek tek yıkılacak; Kimse kusura bakmasın" açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda tedirginlik hakim. Çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilen Sisdağı Yaylası'nda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan 11 ev yıkılırken, yayla sakinleri evlerinin yıkılmamasını istiyor.

''YAYLAMIZI YIKTIRMAYIZ"

İstanbul'da 50 yıl yaşadıktan sonra memleketine gelerek zamanının büyük bir bölümünü yaylada geçiren 70 yaşındaki Safiye Küçüktopal, "Burası bize atalarımızdan kaldı. Biz öyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Yaylamızı yıktırmayız. Ben 50 sene İstanbul'daydım geldim burada canlandım" dedi.

"ATADAN KALAN YERLERE MASRAFLA EV YAPTIK"

İlgililerden yayla evlerinin yıkımına bir çözüm bulmasını isteyen Ali Uğurlu ise "Ben buna karşıyım. Burası hazine yeri buna bizim bir şey demeye hakkımız yok ama zamanında devlet buraya yolunu vurmuş, elektriğini vermiş. Zamanında buraya bu şekilde bu düzende ev yapacaksınız deseydiler ki herkes ona uyardı. Kimse buraya bir şey demedi. Herkes atadan kalan yerlere masraf ederek ev yaptı. Şimdi yıkım kararı almışlar. İlgililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YAYLADA BİR EV YAPMIŞSAK BUNUN YIKILMASI MI LAZIM?"

Mustafa Kıran da, Sis Dağı yaylasında en az 50 bin TL'lik evlerin bulunduğunu dile getirerek, "Hayatımızda kazandığımız parayla yaylada bir ev yapmışsak bunun yıkılması mı lazım ? 5-10 bin tane evin yapılmasına devlet müsaade etmiş şimdi yıkacağız diyorlar" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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