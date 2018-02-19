Bakan Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül adına, Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşa edilecek yetimhane için bir otelde organize edilen, "Şehit Eren Bülbül Yetimhane Yardım Kampanyası" programına katıldı. Yabancı basın mensuplarının her fırsatta Türkiye'deki OHAL'i gündeme getirmelerine Çavuşoğlu, "OHAL'imize kurban olsunlar" diyerek sert çıktı.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Kırk yıldır, bir terör örgütü başka ülkelerdeki insanların kanını döksün diye Eren Bülbül gibi pırıl pırıl evlatlarımızı, Miraç Kadir Özcan gibi, Ahmet Çamur gibi kahramanlarımızı gencecik yaşta toprağa verelim diye para yardımı yapan, silah yardımı yapan, 'terör olsun da silah satayım' diye ellerini ovuşturanlar mı yapacaktı? 2011 yılından beri iç savaş olan ülkede DEAŞ diye bir örgütü yoktan var eden, sonra da onunla savaşmak için bir başka terör örgütünü yeniden eğiten, silah verenler mi Somali'de merhamet gösterecekti. Yapamazlar. Yapsalar da bir hayrı dokunmaz."

"SINIRIN GÜNEYİNDE BÜYÜK BİR OYUN TEZGAHLANIYOR"

Türkiye'nin büyük bir mücadelenin içinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Bir yandan kendi kalkınma hamlesini tamamlamaya gayret etmektedir, bir yandan içerideki FETÖ, PKK, DHKP-C gibi hain terör örgütleriyle mücadele etmektedir, bir yandan uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmektedir, bir yandan ekonomisini ayakta tutmaya, kamu düzenini devam ettirmeye çalışmaktadır, bir yandan sınırının hemen güneyinde tezgahlanan büyük bir oyuna karşı bir beka mücadelesi vermektedir. Şuraya dikkatinizi çekmek isterim, Türkiye bunu yaparken teröristle sivili, suçluyla masumu ayırmak için kılı kırk yarmaktadır." dedi.

"BİZİM İLAN ETTİĞİMİZ OHAL'E KURBAN OLSUN ONLAR"

Bakan Soylu, OHAL'e ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bizim OHAL ilanımıza laf ediyorlar. PYD ile ilgili görüşmelerimiz sonrasında yabancı basın mensupları bize OHAL üzerinden hesap sormaya çalışıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar. Açıkça söylemek isterim, eğer bizim verdiğimiz mücadeleyi onlar veriyor olsalardı, bizim şartlarımız onların ülkelerinde olsaydı, her sokağın başına bir tank koyarlardı. Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden birisi de şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül'dür. Bu meseleyi sadece basit bir 'isim verelim, gönül alalım' meselesi olarak görmeyin. Eren'in şehadeti bize hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu ispat etmektedir."

"BİZ BAŞKA MİLLETLERE BENZEMEYİZ"

Soylu, içinde bulunulan yüzyılda dünyanın yüz yüze kaldığı olumsuzluklara işaret ederek, "İnsanın kıymetinin kalmadığı, her şeyin petrol, dolar, avro, her şeyin o alçak silahlarla beraber tasvir edildiği bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada