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BAKAN SOYLU BİLANÇOYU AÇIKLADI


BAKAN SOYLU BİLANÇOYU AÇIKLADI
Tarih : 18 Şubat 2017, 14:14
Puan Ver : Bakan Soylu Bilançoyu Açıkladı(6/10)4


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı BEekir Bozdağ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Viranşehir'de terör saldırısına hedef olan Savcılar Sitesi'ni ziyaret etti. Buarada gazetecilere bilgi veren Bakan Soylu, patlayıcı yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini açıkladı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Olayda bekçimizin ve polisimizin müdahalesine rağmen araç patlatılmıştır. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur. Aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunacakken araç patlatılmış ve şehit olmuştur



11 YARALI HASTANEDE, 14 BİNA HASAR GÖRDÜ



Adliye lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesindeki kararlılığını etkilemektir. Ülkemizdeki kamu düzenini tesis edebilmek için çalışan adalet mekanizmamızı etkilemektir.14 binada hasar meydana geldi. Hastanelerde 2'si yoğun bakımda toplam 11 yaralı mevcuttur

 



 



kaynak:haber7








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