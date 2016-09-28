BAKAN SON RAKAMLARI AÇIKLADI: 32 BİN KİŞİ TUTUKLANDI !
Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ NTV'de soruları yanıtlıyor. Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle; 70 bin kişi civarında kişiyle ilgili işlem yapıldı. 32 bin civarında da tutuklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Yeni tutuklananlar olabileceği gibi, tutuklananlardan adli kontrolle serbest bırakılanlar ya da serbest bırakılanlar olabilir. Yargılamanın nasıl yapılacağı tam olarak belli değil.
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