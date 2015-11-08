

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıt dışında hiçbir sektör bırakmayacaklarını vurgulayarak, buna sebep olan, mükellefin kafasını karıştıran uzun, karmaşık, anlaşılmaz mevzuatların her alanda sadeleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda inşaat sektörüne müjde veren Şimşek, sektörde uzun zamandır beklenen sadeleştirme çalışmalarının tamamlandığını, böylece inşaat sektörünün vergisini hangi kritere tabi olarak nasıl ödeyeceğini daha net görebileceğini anlattı. Şimşek, söz konusu çalışma hakkında şunları ifade etti:







"Kendi arsası üzerine ticari faaliyet için inşaat yapanlar, kendi arsası üzerine kooperatif inşaatı yapanlar, kendi arsası üzerine kendisi için inşaat yapanlar, başkasının arsası üzerine kat karşılığı inşaat yapanlar, başkasının arsası üzerine hasılat paylaşımı ile inşaat yapanlar. Ayrı ayrı bu işlemler için nasıl bir vergi mevzuatı uygulanacağı artık daha net bir şekilde belirlenmiş olacak."







Sadeleştirme çalışmalarının ardından sektörün önünün açılacağına işaret eden Şimşek, "Sadeleştirilmiş mevzuat ile sektör vergisini nasıl daha kolay ödeyeceğini bilecek. Bu şekilde devlet vergisini düzenli alacak ve kayıt dışılık da önlenmiş olacak" dedi.







"Bir inşaat şantiyesinde toplantı yapıldı"







Bakan Şimşek, düzenlemenin hazırlık sürecinde sektör temsilcileri ile bir araya gelindiğini ve sorunlara yerinde çözüm arandığını belirterek, şunları kaydetti: "İnşaat sektörüyle toplantı da bu şekilde oldu. Bürokratlarım mayıs ayında bir inşaat şantiyesinde sektör temsilcilerinin sorunlarını dinlediler, sorunlar yerinde tespit edildi, notlar alındı. İkinci toplantı ağustos ayında yapıldı ve eksikler giderildi. Mevzuat önümüzdeki ay hayata geçirilecek."