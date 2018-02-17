İzmir'de dün Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi'nde boş bir araziye düşen SF-260D tipi eğitim uçağında bulunan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29) şehit oldu.

ŞEHİDİN 2 ÇOCUĞU TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehit Gökdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana taşınarak katafalka konuldu. Şehidin naaşının bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin eşi Sevil, babası Ahmet, annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşleri ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehit Gökdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir ile 2 yaşındaki kızı Şevval, akrabalarının kucağında babaları için düzenlenen cenaze törenini izledi.

DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLMUŞTU

İzmir'de dün Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi'nde boş bir araziye düşen SF-260D tipi eğitim uçağında bulunan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29) şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın acı haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal'a, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.

SON KEZ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın cenazesi bugün saat 11.00 sıralarında askeri uçak ile önce Yenişehir Askeri Havalanı'na buradan da anne ve babasının yaşadığı Yenigün Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'na getirildi. Burada yapılan törende dualar okundu helallik alındı. 5 yaşında kızı bulunan Şehit Yüzbaşı Bal'ın 6 aylık hamile eşi Tuğba Bal ayakta güçlükle durmaya çalışırken, babası İsa Bal ise oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

ASKERİ TÖREN İLE UĞURLANDI

Şehit Yüzbaşı'nın cenazesi daha sonra öğle saatlerinde Anadolu imam hatip lisesi bahçesine getirildi. Burada yapılan törene şehidin annesi Cevriye, babası İsa ve eşi Tuğba Bal ile üç kardeşinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ak Parti Bursa milletvekilleri Zekeriya Birkan, Hüseyin Şahin, CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile çok sayıda bürokrat ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

BAKANDAN ŞEHİT BABASINA DESTEK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şehit babasınının elinden tutarak cenazenin kaldırılacağı yere kadar eşlik etti. Cenaze namazı sırasında da şehit babasının yanından ayrılmayan Çavuşoğlu, şehit babası ile kol kola mezarlığa gitti.

Kaynak: haberinburada