KHK'da yer alan taşeron düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "450 bin kişi sürekli işçi kadrolarına geçecek. Belediyelerde hizmet alımlarının tamamını belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri içinde gerçekleşecek. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk" dedi.

AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Sarıeroğlu şunları söyledi:

"YAPILACAK SINAV ELEME AMAÇLI DEĞİL"

Toplum vicdanı açısından böyle bir mekanizmayı gerçekleştirdik. Mevcut çalışanlarımız hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil yaptıkları işle ilgili olacak. Taşeron sınavına hazırlık kursları kitapları çıkmış. Asla bu yola itibar etmesinler. En ufak bir istismar yaşanmaması için önlemlerimizi almış durumdayız.

ÜCRETLER ARTACAK

Kadroya geçen çalışanlarımızın ücretlerinde bir artış söz konusu olacak.

Kaynak: haberinburada