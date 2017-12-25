BAKAN SARIEROĞLU: ASGARİ ÜCRETTE HERKESİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAĞIZ
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili, "Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücretiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. TRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda olan bir mekanizma. Asgari ücret de sosyal bir ücret ve bunun anlamını da, beklentiyi de biliyoruz. Bu süreç işçi ve işveren tarafının olduğu bir süreç. TÜRK-İŞ bin 893 lira gibi bir rakam teklif etti. Kamuoyunda farklı rakamlar açıklanıyor. Üçüncü toplantımızı da TİSK ile yaptık. Onlar da rekabet gücüyle ilgili sıkıntı yaşamayacakları bir rakam istiyorlar" dedi.
"ARZUMUZ ASGARİ ÜCRETTE HERKESİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAK"
Asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog ve istişarenin önemli olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, "Bizim amacımız uzlaşı oluşturmak. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz. Asgari ücret, taban ücrettir, arzu ettiğimiz bunun üzerindeki rakamlarda çalışmaların olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguları ciddi bu konuda. İstihdam paketinde bile teşviklerimizi prime esas kazancın tavanı üzerinden bir anlayışa geçtik. İstişare ile güzel bir rakam açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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