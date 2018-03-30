BAKAN SARIEROĞLU: 4 C'DEN 4 B'YE GEÇENLERİN MAAŞINA YÜZDE 10 ZAM YAPILACAK
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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