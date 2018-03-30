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Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak
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Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak

BAKAN SARIEROĞLU: 4 C'DEN 4 B'YE GEÇENLERİN MAAŞINA YÜZDE 10 ZAM YAPILACAK

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi.

Tarih : 30 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak(5/10)1

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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