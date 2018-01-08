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Bakan Sarıeroğlu: 30 Bin Taşeron Çalışanı Daha Kadro Kapsamına Aldık
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Bakan Sarıeroğlu: 30 Bin Taşeron Çalışanı Daha Kadro Kapsamına Aldık

BAKAN SARIEROĞLU: 30 BİN TAŞERON ÇALIŞANI DAHA KADRO KAPSAMINA ALDIK

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığında taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık" dedi.

Tarih : 08 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Bakan Sarıeroğlu: 30 Bin Taşeron Çalışanı Daha Kadro Kapsamına Aldık(9/10)5

Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, geçiş sürecine destek amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Çağrı merkezi taşeron çalışanların sorularına yanıt vermek amacıyla saat 24.00'e kadar hizmet verecek. Başvurular devam ederken gözler başta şehir hastanelerinde MR, tomografi, kan alma, laboratuvar gibi kritik bölümlerde çalışanların kadro talebine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık. Yeni başlayan çalışanlar söz konusu. Hastanelerde çalışmaya devam edecekler. Orada aracı firma yok, hastanenin direkt işçisi olarak çalışıyorlar. Protokol şartları farklı olduğu için Sağlık Bakanlığı karar verecek" dedi.

BAŞVURULAR 11 OCAK'TA SON BULUYOR

Sağlık Bakanlığı'nın özellikle MR, kan alma, tomografi gibi kritik işlerde çalışanlara yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

ÇAĞRI MERKEZİ

Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu Hak-İş, taşeron işçilerin geçiş sürecine yönelik sorularını yanıtlamak amacıyla çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman bir ekip görev yapıyor.

"GÖLGE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, geçiş sürecinde çalışanların rızasını esas aldıklarını vurgulayarak, sınav konusunda da tedirgin olmamalarını istedi. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışanlarımız yıllardır işini yapıyor zaten. Sınavlar konusunda korkulacak hiçbir şey yok. Çok titiz bir çalışma yaptık. İtiraz komisyonları kurduk. Buna gölge düşecek hiçbir şeye izin vermeyiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu, KHK'da şehir hastanelerini ayrı bir madde ile düzenlendiğini anımsatarak, "Burada esasları bir şekilde, özenle düzenledik" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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