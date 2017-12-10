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Bakan resmen duyurdu: Hal Yasası, Gıda Komitesinden geçti

BAKAN RESMEN DUYURDU: HAL YASASI, GIDA KOMİTESİNDEN GEÇTİ

Sebze ve meyve ticaretine özel önem verildiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hal Yasasının, Gıda Komitesinden onay aldığını açıkladı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Bakan Resmen Duyurdu: Hal Yasası, Gıda Komitesinden Geçti(10/10)6

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ATO Meclis Salonunda düzenlenen Türkiye Halciler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretine özel önem verdiğini belirterek, Türkiye'de önemli ticaretlerden birisinin sebze ve meyve ticareti olduğunu, bu ticaretin 100 milyar TL'lik bir hacme sahip olduğunu söyledi. Sebze ve meyve ticaretinde hallerin önemli olduğunu dikkat çeken Tüfenkci, halleri öldürmeyeceklerini, aksine çok daha büyüteceklerini ve dirilteceklerini kaydetti.

"HALLERİN SAYISINI DÜŞÜRECEĞİZ"

Tüfenkci, Hal Yasasını Gıda Komitesi'ne sunduklarını ve onay aldıklarını ifade ederek, "Arkadaşlar önümüzdeki hafta sunumunu bize yaptıktan sonra sektöre de açacaklar. Türkiye'de 175 tane hal statüsünde yer var. Baktığımız zaman bunların 175 tanesi de gerçek anlamda hal değil. Bunların sayısını düşüreceğiz ve bir kısmını toplama merkezleri haline getireceğiz, bir kısmını da Ankara, İstanbul veya diğer illerimize Fransa'daki haller gibi yapacağız. Orayı sadece sebze ve meyvenin satıldığı değil, etin, sütün, toptan ne varsa hepsinin satıldığı alanlar haline getireceğiz" diye konuştu.

"HANGİSİ UYGUNSA O ŞEKLİYLE YENİ BİR HAL SİSTEMİNE GEÇECEĞİZ"

Sebze ve meyve haricinde ürünlerin de ticaretinin çok daha rahat şartlarda yapılacağı alanlara sahip olunacağını kaydeden Tüfenkci, "Benim düşüncem, sadece belediyelerin işletmesi halinde değil, belki kamu özel, belki de sadece sizler gibi bir yönetimin oluşacağı, giderinin de o yönetimin karşılayacağı şirketler kurarak yapmayı planlıyoruz. Bunu tartışacağız, hangisi uygunsa o şekliyle yeni bir hal sistemine geçeceğiz. Onun için Hal Yasasını yeniden revize edeceğiz, Fransa'daki, Almanya'daki hallerden çok daha üstün halleri inşallah Türkiye'de oluşturacağız. Tabi siz bunu isterseniz. Biz bunu sizler için yapıyoruz. Siz, 'bu halimizden memnunuz' diyorsanız sıkıntı yok devam ederiz, 'memnun değiliz' derseniz biz de sizler için elimizi taşın altına koyarız" ifadelerini kullandı.

Programa, Tüfenkci'nin yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve federasyon üyeleri de katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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