

Türkiye'de Ar-Ge harcamasının en çok yapıldığı sektörün otomotiv sektörü olduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Bizim ülke olarak üretimde artık nicelikten niteliğe doğru bir geçiş yapmamız gerekiyor. Teknoloji alanında bir sıçrama gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Dördüncü sanayi devrimi hem üretim hem de tüketim alışkanlarımızı ciddi bir şekilde değiştirecek. Hayatımıza çok daha yeni teknoloji dahil olurken, birçok mevcut ürünün de tedavülden kalktığına hep birlikte şahit olacağız. Özellikle otomotiv sektörünü konuşacak olursak içten yanmalı motor teknolojilerinin ömrü artık sınırlı görünüyor. Elektrikli ve hibrit (melez) araçlar özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlık kazanıyor. Alternatif yakıt teknolojileriyle ilgili çok sayıda Ar-Ge projesi yapılıyor. Otonom araçlar ve ileri güvenlik sistemleri, akıllı şehirlerde akıllı hareketlilik, yeni malzeme teknikleri ve farklı araç konseptleri gibi alanlar sektörün geleceğini tayin edecek" ifadesini kullandı.







"DÜNYA PAZARLARINA DA HİTAP EDECEK BİR YERLİ OTOMOBİL MARKASI OLUŞTURMAYI ÇOK ÇOK ÖNEMSİYORUZ"







Toplantıda konuşmasına otomotiv sektörü hakkındaki değerlendirmeler yaparak başlayan Bakan Özlü, 'yerli otomobil' projesine de değinerek, "Bizim, ülke olarak artık üretimde nicelikten niteliğe doğru bir geçiş yapmamız gerekiyor. Teknoloji alanından bir sıçrama gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Dördüncü sanayi devrimi hem üretim, hem de tüketim alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirecek. Türkiye'de en çok ar-ge harcaması yapan sektör, otomotiv sektörüdür. Ancak hep birlikte bu ar-ge projelerinin niteliğini de arttırmamız gerekiyor. Bu tür yarışmalarla özellikle gençlerimizi sürece dahil etmenin olumlu çıktıları olacağını düşünüyorum. Bu tür yarışmalar ve bu tür çalışmalar 'yerli otomobil' projemize de güç katacak. Dünya pazarlarına da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok çok önemsiyoruz" dedi.







kaynak:sabah