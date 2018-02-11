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Bakan Özlü: Yerli Otomobilde Üretim Yeri Henüz Belli Değil
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Bakan Özlü: Yerli Otomobilde Üretim Yeri Henüz Belli Değil

BAKAN ÖZLÜ: YERLİ OTOMOBİLDE ÜRETİM YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok" dedi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Bakan Özlü: Yerli Otomobilde Üretim Yeri Henüz Belli Değil(5/10)1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek" dedi.

"ŞİRKETLEŞME VE BİR CEO ATAMA AŞAMASINDAYIZ"

Özlü, "Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum'da mı üretilecek?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Öyle bir şey yok. Henüz daha çalışıyoruz. Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Dolayısıyla yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. Yer konusunda 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek, yer konusu daha belli değil."

Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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