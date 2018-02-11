BAKAN ÖZLÜ: YERLİ OTOMOBİLDE ÜRETİM YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek" dedi.
"ŞİRKETLEŞME VE BİR CEO ATAMA AŞAMASINDAYIZ"
Özlü, "Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum'da mı üretilecek?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Öyle bir şey yok. Henüz daha çalışıyoruz. Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Dolayısıyla yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. Yer konusunda 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek, yer konusu daha belli değil."
Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Açılıştan 24 Saat Sonra Uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanına Aktarılacak
- Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
- Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
- Vakko, Araplara Satılıyor
- Belediyecilikte Yeni Dönem Başlıyor! Artık Tek Tıkla Ulaşılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar